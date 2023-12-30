يحيى الموجي يكشف حقيقة ضربه لعمرو دياب

كشف الموسيقار يحيى الموجي، حقيقة ضربه للمطرب الكبيرعمرو دياب، في إحدى الحفلات، قائلا: "أنا قولت ضربته عشان كذا.. الناس خدت كلمة ضربته وعملت حكاية، اللي حصل إني بعزف وراه في إحدى الحفلات المقامة في منطقة صحراوية، ولقيت حشرة على ضهره، خفت عليه وقمت بالقوس ضاربه.

وأضاف الموجي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامجها “بالخط العريض”، على فضائية الحياة، مساء اليوم الجمعة: “عملت ده؛ عشان شكله قدام جماهيره، لأني مش عارف رد فعله لو الحشرة قرصته”.

أغنية "حبيبي ولا على باله" تحمل مزيجا بين موسيقى الماضي والحاضر

وأشار الموجي إلى أن أغنية "حبيبي ولا على باله" التي لحنها للفنان عمرو دياب، تحمل مزيجا بين موسيقى الماضي والحاضر، معقبا: "الأغنية اتعملت بالمقلوب، اتعملت غلط، يعني واحنا شغالين عليها، عملنا كل حاجة عكس ما بتتعمل.

انتهى عمرو دياب من طرح أغاني ألبوم “مكانك” بالتزامن مع الدقائق الأولى من منتصف الليل، حيث بدأ في طرحه من 12 ظهرًا بمعدل أغنية كل ساعة.

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالإسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

آخر ألبومات عمرو دياب “يا أنا يا لاء” 2021

كانت آخر ألبومات الهضبة “يا أنا يا لاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “يا أنا يا لاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الأغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.

كانت أحدث الأغاني التي قدمها عمرو دياب لكنها لم تُقدم بشكلٍ رسمي هي “قمر”، قام بغنائها في إحدى حفلات الزفاف الخاصة، وحفل غنائي في دبي، يقول مطلعها:

"يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في أربعة منك، انا حبّ أربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش أخوات



أغنية "قمر"، كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.