الهلال الأحمر الفلسطيني: كارثة إنسانية تننظر غزة خلال أيام (فيديو)

قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إننا تفصلنا أياما قليلة عن حدوث كوارث إنسانية ومجاعة في قطاع غزة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية مساء اليوم، إلى احتمالية تعرض القطاع لكارثة بيئية خاصة مع عدم وجود مياه صالحة للشرب، وارتفاع أعداد النازحين في قطاع غزة وتكدس الجثث بالشوارع مما يُهدد بتفاقم الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض.

لم يتم تطبيق القوانين الدولية بشأن حماية النظام الصحي في قطاع غزة

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه لم يتم تطبيق القوانين الدولية بشأن حماية النظام الصحي في قطاع غزة، لافتا إلى أن عدد كبير من الأطفال بغزة يعانون نقصا حادا في التغذية مما يعرضهم لأمراض خطيرة، وهناك قلق من حدوث مجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة.

أكد الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال “الأمين العام” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن أعداد الضحايا الفلسطينيين في طولكرم وجنين ترتفع جراء العدوان الإسرائيلي، وكثير من الفلسطينيين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن سلاسل الشحن والإمدادات تتأثر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهناك تصاعد كبير في عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، ويجب استعادة الأفق السياسي لوقف العنف في الضفة الغربية والعمل على حل الدولتين.

وأعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس: "قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

على جانب آخر، أنباء عن مقُتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني، بضربة استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس، أسفر عنها إصابة قائد الحرس الثوري نورت رشيد في شرق سوريا.

وكان قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا في استقبال وفد قادم لمطار دمشق.