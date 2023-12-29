إستمرار المحاضرات المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالفيوم

تواصل مديرية التربية والتعليم بالفيوم برئاسة الدكتورة أمانى قرنى وكيل الوزارة تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بإدارتي طامية وغرب الفيوم التعليمية.

ياتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم باستمرار تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بكافة الإدارات التعليمية

خلال ذلك نظمت إدارة غرب التعليمية، بالتعاون مع الشباب والرياضة بالفيوم، عدد من المحاضرات المجانية، لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، وخلال تفقدها للمحاضرات قدمت وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء الذين قاموا بتقديم المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وهم نخبة مميزة من أكفأ معلمي الجمهورية، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على القوافل التعليمية المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، مع التأكيد على استمرار تنظيم المحاضرات المجانية للطلاب.

تعاون مشترك بين تعليم الفيوم والشباب والرياضة لتنظيم المحاضرات المجانية للطلاب ..

وفي سياق متصل نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وإدارة طامية التعليمية، عدد من المحاضرات بمقر نادي النصر الرياضي بمدينة طامية، بحضور ومتابعة محمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية، وعماد فكري وكيل الإدارة، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية، بإدارة طامية التعليمية، ومن مديرية الشباب والرياضة، حضر المحاضرات المجانية، الدكتور عاصم محمد مرسي مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وأسامة عبدالمجيد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعمر أحمد الغزالي مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومسعد محمد مدير إدارة الشباب.

وفي إدارة غرب الفيوم التعليمية، تم تنظيم عدد من المحاضرات المجانية بقاعة المسرح بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، ومدرج مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، تحت إشراف ومتابعة مروة عبدالعزيز مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، ومسئولي مديرية الشباب والرياضة.

وفي هذا قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء الذين قاموا بتقديم المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وفريق العمل المشرف على القوافل التعليمية المجانية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.