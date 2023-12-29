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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على نصاب استولى على أموال من مواطني الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركزشرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمين بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز).

وجاء ذلك لقيامه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما فـى العملة الرقمية "البتكوين" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حبس 5 أشخاص متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بجنوب سيناء والغربية

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ضبط 5 أشخاص في حملات مواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

 

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات. 

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة. 

أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.

وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه. 

وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ  مالي وهاتف محمول.

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