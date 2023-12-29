إصابة أسرة في حريق داخل منزل بسوهاج

تعرض 4 أشخاص للإصابة ، في حريق اندلع بمنزل مكون من 4 طوابق، بسبب تسريب غاز، بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بسبب تسريب الغاز ..إصابة مبيض محارة وزوجته و2 من أبنائه في حريق اندلع بمنزله بسوهاج



وكانت البداية بتلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في أحد المنازل، ووجود مصابين بدائرة القسم.

وتبين أنه خلال تغيير المدعو محمد م ا ح، 29 عامًا، مبيض محارة، ومقيم بذات الناحية، إسطوانة بوتاجاز بشقة كائنة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 4 طوابق مشيد بالطوب والخرسانة والأسمنت، حدث تسرب غاز، مع وجود مصدر حراري، مما أدى إلى نشوب الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وزوجته دينا ع ع، 22 عاما، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وابنتيهما كيان م م ا، عامين، مصابة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وأروى م م ا، 3 أعوام، مصابة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

انحصرت التلفيات في احتراق بعض محتويات الشقة، وبسؤال مالكها وزوجته -المصابة الثانية- أفادا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

