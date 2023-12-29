انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره ، يقيم بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا ،علي الإنتحار، حيث قفز من أعلى كوبري النيل، ومات غرقا في الحال، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بقيام شاب يدعى مصطفى - ا ، 25 عاما، في العقد الثالث من عمره، بإنهاء حياته غرقا من أعلى كوبري النيل ببني مزار، ووعلى الفور انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف ، وفريق الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين قفز الشاب من أعلى الكوبري للتخلص من حياته، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي .