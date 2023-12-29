سدد لها طعنات عدة.. جنايات الأقصر تقتص من قاتل شقيقته

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كل من: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من: حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وحاجب الجلسة، محمد عبده، بحكم الإعدام على " محمد.ت.م" 33 عامًا، والمتهم بقتل شقيقته "م.ت.م"، في القضية رقم 10483 لسنة 2022، جنايات مركز القرنة والمقيدة برقم 1616 كلي الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2022، بعد تلقي مركز شرطة القرنة، بلاغًا من مستشفى أرمنت التخصصي، بوصول "م.ت.م" جثة هامدة.

وانتقلت وحدة مباحث المركز إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات أن المجني عليها طُعنت من شقيقها، الذي سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" أودت بحياتها، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة.

ووجهت النيابة لشقيق المجني عليها، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازته سلاح أبيض، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر، والتي قضت بإعدامه، وإلزامه المصاريف الجنائية.



