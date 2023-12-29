بـ 27 جنية.. توزيع 104 طن سكر لأهالي القليوبية

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أنه تم اليوم توزيع كميات من السكر على المواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو على النحو التالي:-

40 طن بالقناطر الخيرية.

23 طنا و500 كيلو بطوخ.

25 طنا بحي شرق شبرا الخيمة.

5 أطنان بقليوب.

9 أطنان بقها.

2 طن بكفر شكر، و إن إجمالي الكميات الموزعة اليوم بمحافظة القليوبية 104 أطنان و500 كيلو سكر تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية،أنه تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة، وتم طرحها بالأسواق، ويأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار وتعليمات الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.