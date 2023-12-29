أكبر الفائزين في مجال التكنولوجيا في عام 2023

طوال عام 2023، بدا الأمر وكأن الدراما لن تتوقف أبدًا. من خدع إيلون ماسك المتواصلة إلى عمليات الإطلاق المستمرة في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت الأشهر الاثني عشر الماضية مليئة بالأخبار. ولحسن الحظ، لم يكن الأمر سيئًا، وشهد هذا العام فائزين أكثر من ذي قبل. كان هناك متسابقون واضحون، مثل Threads وAI، ولكننا رأينا أيضًا مفاجآت مثل سماعة الرأس Vision Pro من Apple واحتضان صانع iPhone أخيرًا للعديد من المعايير المفتوحة. من بين كل الأشياء التي حدثت هذا العام، إليك قائمة فريق Engadget لأكبر الفائزين في مجال التكنولوجيا في عام 2023.

Threads

لو أخبرتني قبل عام أن مارك زوكربيرج سيستخدم الفوضى التي أحدثها إيلون ماسك في تويتر لصالحه وميتا، لما كنت أتفاجأ. ومع ذلك، لو أخبرتني أن جهود ميتا المتسرعة لبناء نسخة مستقلة من تويتر تعتمد على إنستغرام ستظهر كبديل أكثر قابلية للتطبيق وشعبية، ربما كنت سأضحك.

ولكن، إذا علمنا عام 2023 أي شيء، فهو أن إيلون موسك كان أكثر مهارة في نقل Twitter X إلى مستويات منخفضة أكثر مما كنا نتخيل. وعلى الرغم من أننا لن نرى أبدًا مباراة قفص فعلية بين Zuck و Musk، إلا أنه من المستحيل تجاهل مدى استفادة Threads من جروح Musk التي ألحقها بنفسه.



بعد الارتفاع والانخفاض الأولي في الاهتمام، عادت Threads إلى 100 مليون مستخدم شهريًا. لقد كان التطبيق الرابع الأكثر تنزيلًا لهذا العام، وفقًا لشركة Apple، على الرغم من إطلاقه في منتصف العام والأشهر دون توفره في الاتحاد الأوروبي. يبدأ التطبيق أيضًا تجربته التي طال انتظارها مع الاتحاد، والتي ستجعل محتواه في النهاية قابلاً للتشغيل المتبادل مع Mastodon.

لقد استفادت Threads، بطبيعة الحال، من الموارد الهندسية الهائلة لشركة Meta، فضلاً عن رغبة الشركة في الانخراط في اختراق النمو على الطراز القديم. ولا تزال هناك مخاوف صحيحة بشأن ممارسات الإشراف على محتوى Meta والآثار المترتبة على السماح لمالك Facebook بالتحكم في منصة اجتماعية رئيسية أخرى.

لكن حقيقة أن Threads كانت قادرة على النمو بهذه السرعة على الرغم من كل ذلك تظهر مدى يأس الناس من البحث عن بديل. ربما لم تكن Threads هي الأكثر تقدمًا أو الأكثر إثارة للاهتمام من بين موجة البدائل، ولكنها تمكنت من استخدام علاقاتها مع Meta وInstagram لجذب أكبر قدر من الاهتمام. وفي الوقت الحالي، لديها شيء لا تمتلكه X: قدر كبير من الزخم. — كاريسا بيل، مراسلة أولى

الذكاء الاصطناعي التوليدي

لقد اختتمنا عام 2022 بالشعبية المتزايدة لـ ChatGPT، برنامج الدردشة الآلي المولد القوي للغاية والمدعم بالذكاء الاصطناعي من OpenAI. على الرغم من أن فكرة إجراء محادثة مع روبوت الدردشة لم تكن جديدة تمامًا، فقد استفاد ChatGPT من نموذج لغة كبير (LLM) لتحقيق استجابات طبيعية تشبه استجابات الإنسان تقريبًا، بالإضافة إلى القدرة على صياغة نص قابل للقراءة أو سحب المعلومات عند الطلب. . لقد كانت علامة على أن الذكاء الاصطناعي سيكون موضوعًا مهمًا في عام 2023 - وهو ما أثبتته مايكروسوفت عندما أطلقت Bing's AI Chat في فبراير، والذي كان مدعومًا بنموذج GPT 4 من الجيل التالي من OpenAI. وهكذا بدأت حروب الذكاء الاصطناعي.

سارعت شركة جوجل إلى الإعلان عن برنامج Bard chatbot الخاص بها لاستباق إطلاق Bing Chat من شركة Microsoft، لكنها أظهرت حدود الذكاء الاصطناعي التوليدي عندما أجابت بثقة على سؤال حول تلسكوب جيمس ويب بشكل غير صحيح. أدى ذلك إلى انخفاض فوري بنسبة 8% في أسهم Google، وجعل الشركة تبدو وكأنها تطارد إنجازات Microsoft وOpenAI من خلال Bing Chat وChatGPT. (كان برنامج Bard مدعومًا في الأصل بواسطة برنامج LaMDA LLM من Google، والذي كان قيد التطوير منذ عام 2021).

كان Bing Chat مجرد البداية لشركة Microsoft: فقد أطلقت أيضًا تكامل الذكاء الاصطناعي في Microsoft Edge من خلال الشريط الجانبي "Copilot"، وهو الأمر الذي انتهى أيضًا بالوصول إلى تطبيقات Microsoft 365 وWindows 11 وWindows 10. وفي الوقت نفسه، أعلنت Google عن تكامل Bard لنظامها التشغيلي. المساعد ونفذ عددًا كبيرًا من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Gmail وDocs وSheets وMeet وChat وSlides، بالإضافة إلى Pixel 8 وPixel 8 Pro الجديدين. مع اقتراب عام 2024، يمكننا أن نتطلع إلى منافس Google GPT 4، Gemini، كما أعلنت Microsoft أيضًا عن ترقية مساعدي الطيارين الخاصين بها إلى GPT-4.

خارج مايكروسوفت وجوجل، انتهى الأمر بالذكاء الاصطناعي ليصبح الكلمة الطنانة التي اعتمدها الكثير من عالم التكنولوجيا طوال عام 2023. (بسرعة نسينا الويب 3.0 والعملات المشفرة والميتافيرس). ولكن في حين أن دورة الضجيج التي لا هوادة فيها كانت حتمية، فقد رأينا أيضًا نصًا أصبحت أدوات إنشاء الصور مثل Dall-E 3 من OpenAI أكثر قوة، وتتطور إلى ما هو أبعد من الأصابع المتعددة المخيفة د- الصورة التي اشتهرت بها. بدأ الذكاء الاصطناعي في التأثير على العالم خارج نطاق التكنولوجيا أيضًا: لقد كان أحد أبرز اهتمامات أعضاء WGA خلال إضرابهم الذي استمر 148 يومًا، وقد انخدع الكثير من الناس بالصورة الشهيرة للبابا وهو يرتدي معطفًا منتفخًا من ماركة Balenciaga. ، الذي تم إنشاؤه بواسطة Midjourney.

لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا، على الرغم من أن الباحثين مثل تيمنيت جيبرو، مؤسس معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي الموزع، ومارغريت ميتشل، يدقون ناقوس الخطر باستمرار بشأن المخاوف الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يبدو أن الكثير من عالم الذكاء الاصطناعي يتبع فلسفة فيسبوك السابقة المتمثلة في "التحرك بسرعة وكسر الأشياء" - نتوقع رؤية المزيد من الدراما حول الذكاء الاصطناعي مثل إقالة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وإعادة تعيينه بشكل مفاجئ. عادةً ما يستغرق الأمر بضع سنوات حتى يتم طرد أحد المؤسسين من شركتهم، مثل ستيف جوبز وجاك دورسي مؤسس تويتر. ديفيندرا هاردوار، مراسل أول



تتوافق Apple مع RCS وUSB-C وQi 2

في عام 2023، شعرت وكأن الجحيم قد تجمد. لم تقدم شركة Apple، المشهورة بحديقتها المسورة، هواتف جديدة مزودة بمنافذ شحن USB-C هذا العام فحسب، بل أعلنت أيضًا أنها ستدعم معيار المراسلة RCS. حدث هذا بعد أشهر من المضايقات العامة من Google (ومسؤوليها التنفيذيين) والتقارير المتعددة التي تنتقد وصمة العار المتعلقة بالفقاعة الخضراء. وبدا أن شركة أبل قد تراجعت، ويبدو أنها تصالحت مع المخاوف السابقة.

على الرغم من أن إعلان شركة أبل يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ويوفر دعمًا أفضل للأمن والوسائط المتعددة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة iPhone ويرسلون رسائل نصية إلى الأشخاص على أجهزة Android، إلا أن فجوة ألوان الفقاعة لا تزال بعيدة عن الحل. عندما تتبنى الشركة معيار المراسلة، فقد لا تغير طريقة عرض النصوص. لا يزال iMessage يتمتع بالعديد من الميزات التي تفتقر إليها خدمة RCS، خاصة تلك التي تم تقديمها في نظام التشغيل iOS 17 هذا العام مثل نصوص المذكرات الصوتية وتسجيل الوصول.

بالطبع، ليس الأمر وكأن شركة Apple ترحب بكل هذه المعايير القابلة للتشغيل البيني بأذرع مفتوحة. من الواضح أن اعتمادها لمنفذ USB-C هو رد فعل على تفويض الاتحاد الأوروبي بأن يتم شحن جميع الأجهزة الجديدة المباعة في العام المقبل بنفس المعيار. وحتى بعد الإعلان عن دعم RCS، ما زالت الشركة تعمل بجد لتوصيل الحلول البديلة التي مكنت منصات Android مثل Beeper وSunbird من تقديم بعض مظاهر دعم iMessage للأجهزة التي لا تعمل بنظام iOS.

ولكن عندما تفكر في جميع التغييرات التي تم إجراؤها هذا العام، بالإضافة إلى حقيقة أن iPhone 15s هي من بين الأجهزة الأولى التي تعمل مع بروتوكول الشحن اللاسلكي Qi 2 الجديد، فمن الصعب تجاهل الزخم. ليس من الصواب تمامًا تصنيف شركة Apple على أنها فائزة بسبب كل هذا، ولكن مع عدد الأشخاص الذين يتم خدمتهم ودعمهم بشكل أفضل الآن بواسطة أجهزة الشركة، لن يكون مفاجئًا رؤية قدر لا بأس به من حسن النية يتدفق طريق.

هواتف قابلة للطي

منذ عام 2019، احتكرت شركة سامسونج فعليًا الهواتف الكبيرة القابلة للطي. لكن في عام 2023، لم نحصل على منافس جديد واحد بل اثنين في Pixel Fold وOnePlus Open. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأي منهما ادعاء التفوق التام، فقد جلبوا بعض الابتكارات المثيرة للاهتمام إلى هذه الفئة.

بفضل تصميمه الرفيع للغاية وشاشته الأمامية الأوسع، يجعل Pixel Fold من السهل استخدام جميع تطبيقاتك دون الحاجة إلى فتح الجهاز على الإطلاق. لذا، عند فتحه، ستقدر شاشته المرنة مقاس 6.7 بوصة بشكل أكبر. وعلى عكس منافسيها، لم تختصر جوجل كاميراتها، حيث يوفر Pixel Fold جودة صورة أفضل من أي هاتف آخر (قابل للطي أو غير ذلك) باستثناء شقيقه الأخير Pixel 8 Pro.

وفي الوقت نفسه، مع Open، أنشأ OnePlus نظامًا ذكيًا متعدد المهام يعتمد على البطاقة مما يجعل من السهل جدًا التنقل بين التطبيقات. يعد Open أيضًا أرق وأخف وزنًا من هاتف Galaxy Z Fold 5 من سامسونج. وعلى الرغم من أنه لا يزال مكلفًا للغاية، بفضل صفقة رائعة تخفض سعره إلى 1500 دولار مع استبدال أي هاتف، فإن أول هاتف قابل للطي من OnePlus يساعد على خفض سعره. حاجز أمام دخول الأجهزة إلى أبعد من ذلك.

لذلك، في العام الذي بدأت فيه وتيرة ابتكارات سامسونج في الركود، جلب منافسان جديدان منافسة متزايدة إلى هذه الفئة، وهو ما يعد فوزًا لأي شخص فكر في شراء هاتف كبير قابل للطي.

أبل فيجن برو

لم تصنع شركة Apple أول مشغل MP3، وبالتأكيد لم تصنع أول هاتف ذكي. لكن أجهزة iPod وiPhone تمكنت من التفوق في ابتكار المنتجات الحالية وإعادة توجيه عالم التكنولوجيا بأكمله حول وجودها. تعتبر Vision Pro مسرحية مشابهة، على الرغم من أنها ليست مخصصة للجميع على الفور. كانت شركات مثل Oculus (المعروفة الآن باسم Meta) وHTC Vive تتابع الواقع الافتراضي للمستهلكين منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لكن Vision Pro يأخذ قفزة أكثر جرأة إلى الأمام. تخيل وجود ذتطبيقاتنا تطفو فوق مكتبك، أو تثبيت مقطع فيديو على جدار غرفتك، أو استعادة ذكرياتك التي تم التقاطها في مقاطع فيديو مكانية ثلاثية الأبعاد بسلاسة. ونعم، يمكنها أيضًا تقديم تجارب افتراضية غامرة عندما تحتاج إلى ذلك.

كما هو الحال بالنسبة للعديد من حلول الواقع الافتراضي، من الصعب نقل حجم إنجاز Apple مع Vision Pro بالكلمات أو لقطات الشاشة أو العروض الترويجية. إذا لم تكن متحمسًا جدًا لإنفاق 3499 دولارًا على نظارات أبل غير المثبتة، فلا يمكنني إلقاء اللوم عليك. ولكن بعد قضاء بعض الوقت مع Vision Pro خلال حدث إطلاقه، أنا مقتنع بأنه شيء مميز. تتميز شاشاتها بأنها أكثر وضوحًا من أي سماعة رأس VR رأيتها، وتوفر كاميراتها المدمجة تجربة واقع مختلط أفضل، كما أن الإيماءات البسيطة التي طورتها Apple للتنقل في واجهتها بديهية بشكل رائع.

على الرغم من أن Vision Pro له مشكلاته الواضحة، إلا أن سعره يناسب المطورين والمستخدمين الأوائل، وليس المستهلكين العاديين؛ لا يزال جهازًا مكتنزًا لا يرغب الكثير من الناس في ارتدائه، فهو يعيد تشكيل الطريقة التي كنا نفكر بها في الواقع المختلط بشكل أساسي. إنها ليست مجرد أداة لألعاب الواقع الافتراضي، كما أنها ليست شيئًا موجهًا بشكل بحت نحو أغراض تجارية مثل Hololens 2 وMagic Leap 2. إنها شيء جديد حقًا، ويمكن أن ينتهي الأمر بتمهيد الطريق نحو مستقبل الحوسبة المكانية لدينا.



أجهزة الألعاب المحمولة

تجمع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب بين كل ما تحبه في الأجهزة المحمولة الكلاسيكية مثل Gameboy Advance أو PSP مع الأداء العالي (والبنيات الأكبر حجمًا بالطبع) بالإضافة إلى حرية اللعب عمليًا بأي عنوان يخطر ببالك. وفي عام 2023، شهدنا انفجارًا في الأجهزة الجذابة مع مجموعة من التصميمات: بدءًا من الوحدات الكبيرة المكتنزة المزودة بوحدات تحكم قابلة للفصل مثل Lenovo Legion Go إلى تجديد كبير لـ Steam Deck الذي يتميز بشاشة OLED جديدة. وفي الوقت نفسه، توفر أنظمة مثل ASUS ROG Ally مواصفات عالية الجودة في تصميم أنيق. وهذا قبل أن تذكر الشركات المصنعة الأصغر مثل Ayaneo وGPD وغيرها من الشركات التي أضافت لمسة خاصة بها على هذه الفئة. لكن أفضل ما في الأمر هو أن معظم هذه الأجهزة تكلف نصف سعر جهاز كمبيوتر محمول نموذجي مخصص للألعاب، لذا إذا كان كل ما يهمك هو القدرة على اللعب من... حسنًا في أي مكان، فقد منحنا عام 2023 مجموعة كبيرة من الخيارات.

نيورالينك

بدأ تشغيل واجهة Neuralink للدماغ والحاسوب من Elon Musk في عام 2023 في مواجهة الحبال التصويرية. رفضت إدارة الغذاء والدواء التماسها لعام 2022 لبدء التجارب البشرية على الطرف الاصطناعي القابل للزرع بسبب مخاوف من أن النماذج الأولية للجهاز قتلت عددًا كبيرًا من الأشخاص الخاضعين لاختبار الخنازير؛ كانت شركة Synchron المنافسة لـ BCI قد سبقتها بالفعل إلى السوق (بعد أن نجحت في تثبيت أجهزتها على مريض بشري في شهر يوليو من ذلك العام) وبدأت وزارة الزراعة الأمريكية تحقيقًا في ادعاءات القسوة على الحيوانات ضد الشركة. بدا وعد ماسك ببدء التجارب البشرية "في غضون ستة أشهر"، خلال حدث "العرض والتحدث" في نوفمبر، غير مرجح على نحو متزايد.

ومع اقتراب عام 2024، فإن شركة Neuralink في وضع أفضل بكثير. أجرت وزارة الزراعة الأمريكية فحصًا "مركزًا" لمنشآت الشركة لكنها لم تجد أي انتهاكات للامتثال باستثناء مشكلة واحدة في عام 2019 أبلغت عنها شركة Neuralink بنفسها، وفقًا لتقرير حصلت عليه رويترز. جاء هذا التحقيق ردًا على شكوى مقدمة من لجنة الأطباء للطب المسؤول، وهي مجموعة مناصرة لرعاية الحيوان، مفادها أن شركة Neuralink المزعومة وشريكها البحثي UC Davis قد تسببا في معاناة ووفاة لا داعي لها لموضوعات اختبار القرود بين عامي 2017 و2020. ومع ذلك، لتهدئة هذا التحقيق، أطلق مكتب المفتش العام التابع لوزارة الزراعة الأمريكية (OIG) منذ ذلك الحين تحقيقًا مستقلاً خاصًا به بناءً على طلب من المدعين الفيدراليين في الادعاءات بأن مثل هذه الإجراءات قد تنتهك قانون رعاية الحيوان. ولا تزال هذه العملية مستمرة.

في مايو، تلقت شركة نيورالينك أفضل الأخبار لهذا العام: فقد سمحت إدارة الغذاء والدواء للشركة ببدء التجارب البشرية في مرحلة مبكرة، بعد أن تعاملت بشكل مُرض مع المشكلات السابقة للوكالة. "تتعلق المخاوف الرئيسية المتعلقة بالسلامة لدى الوكالة ببطارية الليثيوم الخاصة بالجهاز؛ وإمكانية انتقال الأسلاك الصغيرة المزروعة إلى مناطق أخرى من الدماغ؛ والأسئلة حول ما إذا كان من الممكن إزالة الجهاز وكيف يمكن إزالته دون الإضرار بأنسجة المخ،" هذا ما قاله موظفو Neuralink الحاليون والسابقون. وقال لرويترز في مارس.

في سبتمبر، بعد مرور ما يقرب من عام على وعد ماسك لمدة ستة أشهر، تم افتتاح دراسة واجهة الدماغ والحاسوب الدقيقة المزروعة آليًا (PRIME إذا كنت أحولًا حقًا) للمتطوعين الخاضعين للموضوع. تهدف الدراسة "إلى تقييم سلامة غرستنا (N1) والروبوت الجراحي (R1) وتقييم الوظيفة الأولية لـ BCI لدينا لتمكين الأشخاص المصابين بالشلل من التحكم في الأجهزة الخارجية بأفكارهم." لن يتم الكشف عن ما إذا كان المرضى قد قاموا بزرع الأجهزة أم لا حتى تنتهي التجارب، ولكن نظرًا لسلوك " ماسك " غير المنتظم على نحو متزايد وخطب لاذعة غير عقلانية، واحتضان معاداة السامية والترويج لها إن خطاب الكراهية اليميني المتطرف - وحقيقة أنه دمر موقع تويتر في عام واحد فقط - يمكن أن يجعل بيع الناس في أدق نقاط جراحة الجمجمة الخاصة بهم مهمة مستحيلة.