الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. الوفد يرحب بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

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تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الوفد يرحب بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ”.

 

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الوفد يرحب بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

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مصطفى بكري: مصر حذرت إسرائيل من المساس بالحدود (شاهد)

 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: مصر تسعى إلى حلول عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية 

د. وجدي زين الدين: بشاير الخير في العام الجديد 

مصر تقود المفاوضات لحقن دماء الفلسطينيين.. اتفاق الفصائل الفلسطينية على حكومة وحدة وطنية

الهلال الأحمر المصري يشيد أكبر مخيم إغاثي في خان يونس 

الصهيونية تواصل المجازر في غزة وتقصف قوافل المساعدات الإنسانية 

البرلمان العربي يلوح باستخدام سلاح النفط والغاز لدعم فلسطين 

فلسطينية تضع 4 توائم تحت القصف الإسرائيلي 

موسكو تشن أضخم هجوم جوي على "كييف" بـ 110 صواريخ باليستية وكروز

 

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