وفاة طبيبة ونجلها في حادث سير بطريق طنطا- الإسكندرية الزراعي

لقيت طبيبة بشرية ونجلها 5 سنوات مصرعهما، بعد تعرضهما لحادث سير بطريق طنطا- الإسكندرية الزراعي أمام منطقة المعرض في طنطا.

مصرع طبيبة ونجلها في حادث سير بطريق طنطا- الإسكندرية الزراعي

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة سيدة تدعى هدى محمد إسماعيل رخا طبيبة بشرية بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، وطفلها معاذ عمرو السيد النفياوي ٥ سنوات.

وتم التحفظ على السيارة النقل والسائق وجاري الانتهاء من إجراءات الدفن.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرعهما نتيجة حادث السير.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

بسبب المخدرات.. شاب ينهي حياة والدته المسنه بالغربية

كما لقيت مسنة حتفها، اليوم الجمعة، داخل مستشفى طنطا الجامعي، متأثرة بإصابتها على يد ابنها، الذي تعدى عليها بآلة حادة بسبب رفضها إعطاءه المال لشراء المخدرات.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا من رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي باستقبال سيدة تدعى "س.ج.ش"مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة ومقيمة بقرية إبشواي الملق بقطور، وتم حجزها بالعناية وحالتها الصحية غير مستقرة.

وتبين من التحريات الأولية قيام ابنها يدعي" ع. م. ر" في العقد الثاني من عمره، ومقيم بنفس القرية بالتعدى عليها بالضرب بآلة حادة، بسبب خلافات أسرية.

وأفاد شهود عيان أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهم لرفضها إعطاءه أموالا، انتهت بتعدي المجني عليه بالضرب بآلة حادة، مما تسببت في كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقلها على الفور إلى العناية المركزة بمستشفى الجامعة بطنطا، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بعد 13 يوما داخل العناية المركزة.