محافظ الدقهلية يتابع رفع كفاءة شوارع المنصورة

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال صيانة ورفع كفاءة شارعي الجيش وقناة السويس بالمنصورة هذا وتتم اعمال الصيانة ورفع الكفاءة من خلال محطة الخلطة الاسفلتية التابعة لمديرية الطرق، وذلك عملا على راحة المواطنين تيسيرا للحركة المرورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة وقطاعات المرافق.

وقد اكد " مختار" علي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات من خلال الاجهزة التنفيذية.

وفي هذا الصدد اوضح المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية انه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع الكفاءة والصيانة للشوارع المذكورة ففي شارع الجيش تتم الاعمال بالحاره المتجه من سندوب للمحافظه وهي المسافه من النساجون الشرقيون ومسجد النصر حتي ميدان ام كلثوم وعن صيانة شارع قناة السويس فان الاعمال تتم من امام كفر البدماص وذلك بعد الانتهاء من خطوط الصرف الصحي.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية في كافة القطاعات الخدمية التي تخدم المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.