بسبب المخدرات.. شاب ينهي حياة والدته المسنة في الغربية

لقيت مسنة حتفها، اليوم الجمعة، داخل مستشفى طنطا الجامعي، متأثرة بإصابتها على يد ابنها، الذي تعدى عليها بآلة حادة بسبب رفضها إعطاءه المال لشراء المخدرات.

بسبب المخدرات.. شاب ينهي حياة والدته المسنه بالغربية

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي باستقبال سيدة تدعى "س.ج.ش"مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة ومقيمة بقرية إبشواي الملق بقطور، وتم حجزها بالعناية وحالتها الصحية غير مستقرة.

وتبين من التحريات الأولية قيام ابنها يدعي" ع. م. ر" في العقد الثاني من عمره، ومقيم بنفس القرية بالتعدى عليها بالضرب بآلة حادة، بسبب خلافات أسرية.

وأفاد شهود عيان بأن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهم لرفضها إعطاءه أموالا، انتهت بتعدي المجني عليه بالضرب بآلة حادة، مما تسببت في كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقلها على الفور إلى العناية المركزة بمستشفى الجامعة بطنطا، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بعد 13 يوما داخل العناية المركزة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ببني سويف

كما تعرض 3 أشـخاص للإصابة بينهم طفلة بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أمام الشونة بطريق «اهناسيا - ببني سويف» ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أمام الشونة بطريق «إهناسيا - ببني سويف» ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة بإصابات متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بسيارتين انتقلتا إلى موقع الحادث ونقلت المصابين الثلاث إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وهم: قوت محمد محمد، 45 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد كمال مصطفي 22 عاما، طالب، بجروح وكدمات، مليكة أبو بكر جمال، 3 أعوام، بجروح وكدمات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين بقسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم.