مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر يُنظم المائدة المستديرة الثانية

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، المائدة المستديرة الثانية تحت عنوان "أثر المتغيرات المستمرة على قطاع السياحة في محافظة الأقصر".

وبدأ اللقاء بالتركيز على أهمية قطاع السياحة لأبناء محافظة الأقصر بشكل عام وخريجي وطلاب الجامعة بشكل خاص؛ لبحث فرص التدريب والتوظيف المتوفرة في هذه المنشآت، وذلك بحضور مديري الشركات السياحية ومديري أكبر الفنادق والمنشآت السياحية في الأقصر.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: إن الجامعة حريصة على ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل من خلال الجهود التي يقوم بها مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

أضاف رئيس الجامعة: هذه الجهود تتمثل في التدريب على المهارات المتنوعة التي يحتاجها سوق العمل فضلاً عن فتح قنوات للتواصل مع أصحاب الأعمال في المجالات المختلفة.



من جانبه قال الأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة: إن المركز يعمل على تنمية مهارات الخريجين والطلاب فضلاً عن تدريبهم على كيفية إدارة الوقت والتواصل مع الآخرين وتوزيع الأدوار طبقا لإمكانات كل منهم.