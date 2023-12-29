استمرار الحملات المكبرة للنظافة ورفع القمامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية ورفع كفاءه النظافه العامه بالطرق السريعه نطاق مراكز طلخا وبلقاس والسنبلاوين وحي شرق وحي غرب وشربين بمشاركة 11حدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 1600 طن قمامه و 350 طن اتربه و2000 طن مخلفات صلبه و2800 طن ناتج تطهير من المنطقه المركزيه و علي الطرق السريعه نطاق الوحدات للمراكز والمدن الواقعة عليها وذلك بمشاركة 11وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه ان الحملة تم تنفيذها باشراف عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه حيث استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والمهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة المنزله و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد وباشراف نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، كما شملت الاعمال رفع كفاءة الطرق السريعة المستهدفة في اعمال الحملة.

حيث شملت الاعمال تم رفع كفاءه النظافه العامه بالطريق الدائري بدايه من كوبري الجامعه حتي كوبري سندوب وتم رفع الأتربة والمخلفات الصلبه من طريق المنصوره السنبلاوين.

كما تم رفع الأتربة والمخلفات الصلبه بطريق المنصوره شربين الشرقي كما تم رفع الأتربة والقمامه والمخالفات الصلبه من طريق المنصوره الغربي بدايه قريه كفر العرب حتي كوبري شربين.

كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بطريق بطره بسنديله وكذا رفع ناتج التطهير من حرم طريق بسنديله شربين ورفع كفاءه النظافه العامه حول مزلقان مصرف بسنديله و تم دهان كوبري المنزلقان واعمده الاناره العامه وتقليم الأشجار وتركيب كشافات اناره عامه، كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بشارع الجيش و الجمهوريه و المشايه و سعد زغلول و قناه السويس، وقد استمر تنفيذ اعمال كسح مياه الأمطار بالطرق السريعه و شوارع مدينه المنصوره وخلال الحملة تم ضبط جرار زراعي يقوم بالقاء المخالفات الصلبه علي الطريق السريع بالمخالفه وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.



