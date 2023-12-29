غدًا.. الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد عضو مجلس الأهلي

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا السبت، الحكم في الدعوى المرفوعة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وحضر دفاع رئيس نادي الزمالك الجلسة السابقة بتوكيل رسمي عنه، وقدموا أوراقا تفيد التنازل عن الدعوى المدنية والجنائية المرفوعة ضد عضو مجلس النادي الأهلي.

وحملت الدعوى رقم 2261 لسنة 2023، والتي اتهم فيها رئيس نادي الزمالك السابق، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبه وقذفه وتعمد إزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 6 فبراير المقبل، لحضور المتهم بشخصه.



