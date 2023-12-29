عبير صبري تطل بالفضي اللامع.. غياب البطانة يحدث ضجة في دبي

أثارت الفنانة عبير صبري حالة من الجدل حول أحدث إطلالاتها خلال تواجدها في دبي لتكريمها عن شخصيتها ودورها مسلسل جميلة.

وبدت عبير صبري بإطلالة أنثوية لافتة، تبدو محتشمة ولكن تصميم الفستان من قماش التل المطرز بالكامل بحبات الخرز والترتر الفضي وغياب البطانه جعلها في مأزق أمام جمهورها، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بأكمام طويل، زين بحبات اللؤلؤ الأبيض من الأمام لتبدو النجمة المضيئة في السماء، ونسقت معها كلاتش بنفس اللون.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على مجموعة الصور التي شاركت متابعيها بها عبر الإنستجرام، قائلة: "من تكريمي في دبي عن دوري نرمين عبدالحميد في مسلسل جميلة".

عبير صبري

عبير صبري (14 مارس 1971 -)، ممثلة ومقدمة برامج مصرية.

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها اقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994،

الاعتزال والعودة

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.