افتتاح معرض للأسر المنتجة بمدينة ديرب نجم

افتتحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، معرض للأسر المنتجة بمدينة ديرب نجم، بحضور أحمد ضاحي رئيس مجلس المدينة، وحنان سلامة رئيسة وحدة صافور.

وخلال فاعليات المعرض، تم عرض منتجات متميزة من إكسسوارات، وشنط، ومفروشات، ومنتجات ألبان، ومشغولات يدوية، وتدوير مخلفات الخشب.

وضم المعرض أيضا، تحف فنية رائعة، وتم عرض سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة، بمشاركة الوحدات المحلية، وذلك تحت رعاية عبد الحميد الطحاوي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية.