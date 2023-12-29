المقاولون العرب يختتم تدريباته استعدادا للبنك الأهلي في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها غد السبت على ملعب السلام.

وأدى الفريق مرانه الختامي تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني على ملعب النادي بالجيل الأخضر قبل أن يتوجه الفريق إلى الانتظام في معسكر بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

وكان النادي تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من ستاد القاهرة في الرابعة عصر السبت