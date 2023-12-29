ممثل فلسطين بمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي أهدافه إجرامية

أكد ممثل فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أهدافه إجرامية تدمر الفلسطينيين وتدفعهم للتشرد.

وقال “منصور” خلال كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، إنه يجب وقف المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لا ينبغي تبرير القتل العشوائي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وواصل “منصور”: "ندعو إلى حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق"، مشددا على أنه يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام بقطاع غزة.

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس :"قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل والإعلام الإسرائيلي: تحذير خاطئ

انطلقت منذ قليل صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى، اعتقادًا من جيش الاحتلال بحدوث اختراق جوي من مسير.

وبعد دقائق من انطلاق الإنذار قال إعلام إسرائيلي، أن التحذيرات التي أطلقت قبل قليل ناتجة عن تشخيص خاطئ.

على جانب آخر، أنباء عن مقُتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني، بضربة استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس، أسفر عنها إصابة قائد الحرس الثوري نورت رشيد في شرق سوريا.

وكان قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا في استقبال وفد قادم لمطار دمشق.