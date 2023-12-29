سحب المياه المتراكمة وإصلاح خطوط مياه الشرب بقرى الفيوم

استجابت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، لشكوى أهالي قرية الحجر حول تجمعات المياه بمدخل السدح.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية بقرية الحجر بالدفع بالمعدات لكسح المياه المتراكمة في الشوارع بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز اطسا.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظة والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، أن الوحدة المحلية بقرية الحجر، وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين بخصوص تسرب مياه في طريق السدح، قامت من خلال فرق الصيانة علي الفور بعمل معاينة على الطبيعة وقامت بالدفع بمعدات الكسح لسحب المياه المتسربة والتي تبين انها ناتجة عن كسر بخط مياه الشرب قطر 4 بوصة، وقام فريق الصيانة بالوحدة المحلية بإصلاح الخط وسحب تراكمات المياه وتمهيد وتسوية الطريق وفتحه أمام حركة المرور.

اصلاح انسداد بخط الصرف الصحي بمنية الحيط في الفيوم

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية بقرية منية الحيط بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تسليك انسداد بخط الصرف الصحى بشارع المكنة، وسحب المياه المتراكمة أمام المنازل، وإعادة فتح الطريق امام المارة.

وأشار "رئيس المركز" إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الإدارات الخدمية بالمركز للرد على الشكاوى والاستفسارات، عن طريق غرفة عمليات يتم تواصل جميع الهيئات الحكومية داخل المركز، مطالباً كافة العاملين بالجهاز التنفيذي بالمركز ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، موكدا على ضرورة الاستجابة للشكاوى الواردة وحلها في أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة سواء الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا على الفيس بوك أو غرف العمليات على الواتس أب أو عن طريق منظومة الشكاوى بالمحافظة.

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشكل فوري، بالتوازى مع تنفيذ حملات الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي بكل حزم لأى تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.