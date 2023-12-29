حازم عمر: 2.6 مليار جنيه لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بقنا

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين وجذب العمالة لهذه المشروعات، مشيرا إلى أنه فى محافظة قنا بها منطقتين صناعيتين هما منطقة نجع حمادي ومنطقة فقط، وكان لا بد من تهيئة البيئة الجاذبة لسوق الاستثمار بها.

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية جينا فتحي، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار، أن كم من الفرص المتميزة التى استفادت منها محافظة قنا لتطوير تلك المناطق الصناعية نجع حمادى ومنطقة قفط، من خلال برنامج التنمية المحلية لتطوير محافظات صعيد مصر والعمل على ترفيق هذه المناطق من تحسين الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وذلك لكى تصبح بيئة مهيئة لجذب المستثمرين للعمل فى هذه المناطق .

وأشار الدكتور حازم عمر إلى أن: "حجم المشروعات التى تم تنفيذها من البينة التحتية وصلت إلى 2،6مليار جنيه لكي نستطيع توفير بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيرا إلى أنه لدينا اكثر 270 مصنعا ما بين منتج وما بين جار إنشاؤه، إلى جانب المنطقة الحرة والتى بها عدد كبير من المصانع التى تم تشغيلها وتم بالفعل التصدير للمنتجات في صناعة الأخشاب، خاصة وأن المحافظة مهيئة لعمليات جذب الاستثمار".

وأشار الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى أن المحافظة تحرص على فتح سوق جديدة للاستثمار لم يكن موجود داخل المحافظة، لافتا إلى أنه داخل المجمع الصناعى بمنطقة نجع حمادي نهدف بشكل أساسي إلى أن تكون هناك صناعات تكاملية في الصناعات الكبيرة، موضحا أن المجمع الصناعى تم إنشاؤه على مساحة 74 فدان ويضم ما يقرب من 420 مجمعا صناعيا صغيرا، وتصل نسبة الأشغال فيه ما يقرب إلى 75% ويوفر فرص عمل مختلفة في مجالات متعددة.