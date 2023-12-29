ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بأكثر من 6 ملايين جنيه بالشرقية 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة (مركز شرطة أبوكبير، قسم شرطة أول الزقازيق) بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

مخدرات بأكثر من 6 ملايين جنيه.. ضبط 4 عناصر إجرامية فى الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى ضبط "عاطل" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير ، وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى".

كما ضبطت سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزتها (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما- 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى ").

وكما ضبط عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير ، وبحوزته (4000 قرص مخدر لعقار "تامول"- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى ").

وأيضا تم إيقاع أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (1500 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بـ (6,270,000 ستة مليون ومائتان وسبعون ألف جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تاجر بالدقهلية استولى على مبالغ من شخصين بدعوى توظيفها بالعملة الرقمية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة، بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمين بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما فـى العملة الرقمية "البتكوين" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.