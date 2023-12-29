الخطيب يناقش مع كولر صفقات الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم الجمعة مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.



وخلال ‏اللقاء ناقش محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.

جانب من الاجتماع

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداراي والطبي بكأس السوبر المصري

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي، وللمرة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على تحقيق الفوز، بالرغم من الإجهاد البدني والذهني الذي نال من عناصر الفريق بسبب ضغط المباريات غير المسبوق ما بين لقاءات محلية وإفريقية وعالمية، في فترة زمنية محدودة، .

ولكن لاعبي الأهلي تحملوا المسئولية -كعادتهم- وأسعدوا جماهيرهم، سواء التي ساندت الفريق في مونديال الأندية بالسعودية أو في كأس السوبر بالإمارات، أو الملايين الذين يدعمون ناديهم في كل مكان.

وقال إن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات منظومة الفريق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة لن تكون سهلة.

وهو الأمر الذي يستوجب معها الاستعداد الجيد على كافة المستويات; خاصة أن جماهير النادي دائمًا ما تطالب بالمنافسة على كل لقب، وهذه هي قيمة الأهلي وتاريخه في كل زمان ومكان.