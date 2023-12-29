ضبط متهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض خلال مشاجرة بالبحيرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (جزار- مقيم بدائرة القسم ) وبسؤال شقيقته اتهمت (ممرض- مقيم بدائرة القسم ) بالتعدى على شقيقها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وعللت ذلك لخلافات حول الجيرة.

ضبط متهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض خلال مشاجرة بالبحيرة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صفقة بـ1.7 مليون جنيه .. ضبط عاطلين بحوزتهما 17 ألف قرص مخدر بالبحيرة

كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (17 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 واحد مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.