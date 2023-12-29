الوفد يرحب بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

عبدالسند يمامة: مصر تسعى إلى حلول عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ترحيب الحزب بالمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتى تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة: إن القضية الفلسطينية هى قضية جوهرية واستراتيجية للدول المصرية وللشعب المصرى، وأن مصر وقفت نصيراً شامخاً للأشقاء على مدار أكثر من سبعين عاماً.

وأوضح رئيس الوفد أن المبادرة المصرية تهدف إلى وقف الحرب فى القطاع وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة، والتوصل إلى حلول عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية عبر خطوات عملية لوضع للصراع العربى الإسرائيلى.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على ضرورة تفعيل المبادرة المصرية فى أسرع وقت حقنا لدماء الأشقاء ووقف حرب الإبادة وجرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال فى قطاع غزة وسط صمت دولى مريب وبرعاية أمريكية مطلقة.

وطالب رئيس حزب الوفد المجتمع الدولى بسرعة التدخل والضغط على طرفى الصراع لدخول المبادرة المصرية حيز التنفيذ على وجه السرعة خوفاً من انتقال بؤرة الصراع إلى بؤر جديدة مما يهدد الاستقرار العالمى.

وجدد الدكتور عبدالسند يمامة مطالبته بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لمواجهة الهلوكست الإنشائى والمجازر التى يرتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة.

وأشار عبدالسند يمامة إلى أن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية هى بداية طريق الألف ميل لوحدة الصف الفلسطينى وتكتل الجهود والرأى الواحد للدخول فى تفاوض يثمر عن نتائج إيجابية.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن الحل الأمثل لإنهاء الصراع هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن الدولة لإنهاء صراع دام عقود طويلة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.