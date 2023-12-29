يبحث الكثيرون عن شروط إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2024، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتقدم بطلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.

ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة، في شهر يوليو المقبل، حيث أكدت المصادر، أن أمر الإضافة للمواليد مرهون بإقرار بند إضافي لإضافة المواليد في الموازنة الخاصة بوزارة التموين للعام الجديد.

وكشف وزير التموين عن الذين يحق لهم إضافة المواليد على البطاقة التموينية، وهم الأسر الأكثر احتياجًا ممن يحصلون على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، وكذلك أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي.

شروط طلب إضافة المواليد

ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات.

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد.

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد.

ويستفيد من البطاقات التموينية 61 مليون مواطن من دعم السلع التموينية، ونحو 71 مليون مواطن من الخبز المدعم، وتصل ميزانية دعم الخبر إلى 91 مليار جنيه، بينما السلع التموينية تسجل 36 مليار جنيه.