تعليم المنيا ينظم معرض ISEF 2024 بمشاركة 229 طالبا

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، بإفتتاح معرض العلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF 2024 ، والمقام بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف ( المنيا الثانوية العسكرية) ، بمشاركة ٢٢٩ طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وذلك لتقديم ٥٤ مشروعا فى مجالات تكنولوجية مختلفة ، من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ISEF 2024 هى أكبر مسابقة للبحث العلمي على مستوى العالم ، يتم تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي ومنهجيته ، من خلال ورش العمل التي تتم بالمدارس التابعة للادارات التعليمية .

ثم يتم تصعيد الطلاب المتميزين ،في كل إدارة من خلال لجنة التحكيم من أساتذة جامعة المنيا ،حسب معايير المسابقة الدولية ، للتصعيد للمعرض الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية ، على مستوى الجمهورية ، كمرحلة تمهيدية للتصعيد للمعرض الدولي على مستوى العالم ، والذى يقام فى شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية.