الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعليم المنيا ينظم معرض ISEF 2024 بمشاركة 229 طالبا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

قام الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، بإفتتاح معرض العلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF 2024 ، والمقام بمدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف ( المنيا الثانوية العسكرية) ، بمشاركة ٢٢٩ طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وذلك لتقديم ٥٤ مشروعا فى مجالات تكنولوجية مختلفة ، من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،  أن ISEF 2024 هى أكبر مسابقة للبحث العلمي على مستوى العالم ، يتم تدريب الطلاب على مهارات البحث العلمي ومنهجيته ، من خلال ورش العمل التي تتم بالمدارس التابعة للادارات التعليمية .

ثم يتم تصعيد الطلاب المتميزين ،في كل إدارة من خلال لجنة التحكيم من أساتذة جامعة المنيا ،حسب معايير المسابقة الدولية ، للتصعيد للمعرض الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية ، على مستوى الجمهورية ، كمرحلة تمهيدية للتصعيد للمعرض الدولي على مستوى العالم ، والذى يقام فى شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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