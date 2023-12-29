رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

صفقة بـ1.7 مليون جنيه .. ضبط عاطلين بحوزتهما 17 ألف قرص مخدر بالبحيرة

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (17 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 واحد مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطاع التدريب ينظم ندوات تثقيفية لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن

نظم قطاع التدريب ندوات تثقيفية لعدد من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن، وتضمنت تلك الندوات نبذة تاريخية عن تلك المناسبة ومواد وبنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

كما شهدت مناقشات لعدد من الموضوعات حول المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى استعراض الدور البارز لأجهزة وزارة الداخلية ودعمها للعلاقات بين أعضاء هيئة الشرطة وأفراد المجتمع من خلال المشاركات من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية لتلك المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية لاسيما فى مجال القضايا والظواهر السلبية التى تواجه المجتمع.