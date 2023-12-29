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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرائد يفوز على أبها في دوري روشن السعودي

الرائد وأبها
الرائد وأبها

استطاع فريق الكرة الأول بنادي الرائد تحقيق الفوزا علي نظيره أبها بنتيجة 4 - 3  في  المباراة التي جمعت الفريقين  ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
أهداف المباراة
أحرز أبها هدف التقدم في الدقيقة 17 عن طريق حسن العلي  ، وأدرك التعادل لفريق الرائد في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب خالد السبيعي.

وعاد حسن العلي ليخطف الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 48، ليعود الرائد ويخطف هدفين في 4 دقائق عن طريق فوزير والبركاوي.

وتعادل أبها في الدقيقة 67 عن طريق نجويرا وخطف الرائد هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 97 عن طريق عمر جونزاليس.

تشكيل أبها

حراسة المرمي: تاتاروشانو

خط الدفاع: القميزي، ناطق، نوجويرا، ناجي

خط الوسط: الصحفي، القحطاني، ماتيتش

خط الهجوم: بقير، كامانو، العلي


تشكيل الرائد

حراسة المرمي: مورييرا

خط الدفاع: الدوسري، الراجح، جونزاليس، ندياي، الجيزاني

خط الوسط: فوزير، نورمان، السبيعي

خط الهجوم: تافاريس، البركاوي 

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