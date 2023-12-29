الأحمر الصارخ يعكس أنوثة مايا دياب

تملك النجمة اللبنانية مايا دياب ذوقًا مختلفًا وشخصية متمردة جعلتها تختار أزياءها بعناية فائقة مما جعلها محط اهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة.

وبدت مايا دياب بإطلالة ساحرة، مفعمة بالأنوثة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بأكمام طويلة، اتسم الفستان بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، مكشكش من ناحية الخصر، صمم من قماش للامع باللون الأحمر الصارخ، الفستان عكس قوامها المتناسق الرشيق، ونسقت تحته شراب كولون شبيكة، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

مايا دياب

من مواليد 12 نوفمبر 1980 مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.



درست الإعلام في الجامعة اللبنانية.اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الانفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني،قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.



متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.

