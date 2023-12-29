نظم قطاع التدريب ندوات تثقيفية لعدد من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن، وتضمنت تلك الندوات نبذة تاريخية عن تلك المناسبة ومواد وبنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

قطاع التدريب ينظم ندوات تثقيفية لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن

كما شهدت مناقشات لعدد من الموضوعات حول المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى استعراض الدور البارز لأجهزة وزارة الداخلية ودعمها للعلاقات بين أعضاء هيئة الشرطة وأفراد المجتمع من خلال المشاركات من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية لتلك المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كل السبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية لا سيما فى مجال القضايا والظواهر السلبية التى تواجه المجتمع.

حبس 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، "لأحدهما معلومات جنائية" والآخر عميل سيئ النية تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من “عاطلين)”تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.