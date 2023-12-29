قرار جديد في واقعة وفاة شخص علي يد عامل بصيدلية في عين شمس

قررت النيابة العامة بالقاهرة، سرعة إرسال تقرير الطب الشرعى، في واقعة وفاة شخص نتيجة حقنه بحقنة طبية بالخطأ على يد مساعد صيدلي في منطقة عين شمس، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

قرار جديد في واقعة وفاة شخص علي يد عامل صيدلية بحقنة طبية خطأ بعين شمس

البداية كانت بوصول أحد الأشخاص إلى إحدى المستشفيات في حالة غيبوبة تامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيقات، وتبين أن المتوفى تم حقنه بحقنة طبية عن طريق الخطأ على يد مساعد صيدلى بمنطقة عين شمس، بعد قيامه بالذهاب إلى الصيدلية وطلب مساعدة طبية له بسبب إصابته بحالة برد شديد، قام على إثرها عامل في الصيدلية بحقن الضحية بحقنة طبية خاطئة، فقد حياته على إثرها.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم، وحبسه على ذمة التحقيق، وإعداد تقرير طبى مفصل عن سبب الوفاة الحقيقى.

حبس 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والدرجات النارية والشقق بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" والآخر عميل سيئ النية تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.