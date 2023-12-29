إحتفالية فنية لذوي القدرات والهمم بالعاشر من رمضان

نظم مركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان، إحتفالية فنية شارك بها أعضاء مكتب قادرون بإختلاف، وأولياء الأمور للأطفال المشاركين بالإحتفالية.

تضمنت الإحتفالية فقرات فنية ورياضية، قدمها أعضاء مكتب قادرون بإختلاف بأداء احترافي وأسلوب متميز؛ أشاد به جميع الحضور، والذي تم تدريبهم من قبل مسئول مكتب قادرون بإختلاف بمركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان ضمن خطة أنشطة المركز.

وخلال كلمته، قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، التهنئة للحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، مقدما كما الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان والمدير التنفيذى وجميع العاملين بالمركز.

كما أشاد بدور مسئول مكتب قادرون بإختلاف بإدارة الشباب، وما قدمه الأطفال المشاركين بالإحتفالية من مستوى إحترافي، من خلال الاسكتشات الفنية، والعروض الرياضية المقدمة خلال الإحتفالية، مؤكدا استمرار الدعم لمكتب قادرون بإختلاف من قبل مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من مجهودات لإكتشاف ورعاية الأطفال من ذوي الهمم والقدرات.