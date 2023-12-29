وظائف عسكرية بقطاعات وزارة الداخلية للنساء.. الرابط الرسمي للتقديم

تفتح وزارة الداخلية السعودية باب القبول والتسجيل على وظائفها العسكرية للعمل بقطاعات الوزارة "الأمن العام، كلية الملك فهد الأمنية، القوات الخاصة للأمن والحماية" للنساء السعوديات فقط ممن يحملون مؤهل الثانوية فأعلى.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن الوظائف المتاحة بها على رتب "عريف، وجندي أول، وجندي" وفق لشروط ومعايير محددة.

وظائف وزارة الداخلية السعودية.. موعد وطريقة التقديم

ونشر كل قطاع من القطاعات المتوفر به الوظائف عبر صفحاته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أن التقديم يبدأ من يوم غد السبت الموافق 17 جماد أخر 1445هـ/ 30 ديسمبر 2023م، وينتهي يوم الخميس 22 جماد أخر 1445هـ/ 4 يناير 2024م، على أن يكون التقديم عبر منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa .

وعلى المتقدمات الدخول على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي حيث سيتم ربط البيانات مع منصة (مؤهل) في عمليات الفرز.

وشددت الإدارة على ضرورة أن يكون التقديم على الوظيفة متوافق مع المؤهل العلمي والتخصص للمتقدمة، وكتابة البيانات بمنتهى الدقة محذرة أنه يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة، موضحة أنه لا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة.

وأكدت أنه سوف تكون المفاضلة لمن تحمل مؤهل علمي أعلى.

شروط عامة للتقديم على وظائف وزارة الداخلية السعودية للنساء

وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات على الوظائف العسكرية بقطاعات وزارة الداخلية منها: