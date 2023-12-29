تفاصيل زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفى الزقازيق العام

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، خاصة وأن اليوم الجمعة مخصص استقبال المستشفى لحوادث المحافظة، وفقاً للبروتوكول المتفق عليه بين المستشفيات العامة والجامعة والتعليمية بالشرقية.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم متابعة تقديم الخدمة لحالات الطوارئ والاستقبال، وسرعة استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن توافر الأمصال واللقاحات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته.

أكد وكيل الوزارة أهمية دور فرق خدمة المواطنين داخل القسم، بما يخدم المرضى والمواطنين المترددين عليه، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم القلب والعناية المركزة للقلب، والتي تسع ١٣ سرير وتواجد بها ٥ حالات أثناء الزيارة، وحرص على الاستماع إلى المرضى ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد العناية المركزة للطوارئ، والتي تعمل بكامل طاقتها، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية، واستكمال العروض والفحوصات اللازمة لهم.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الكلى الصناعي بالمستشفى، مؤكداً أهمية متابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة بكافة الأقسام الطبية الحرجة بالمستشفى، وكذلك المطالبات الخاصة بقرارات التأمين الصحي، كما تابع حالة مريضة كلى تقوم بإجراء جلسة غسيل كلوي طارئة، بعد إجراء عملية جراحية لها.

واطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية لوالدة الدكتور مجدي الحصري رئيس فرع جهاز الشئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، والتي تم إجراء عملية جراحية بقسم العظام، وتم التأكد من تحسن حالتها بعد إجراء العملية، موجهاً بتوفير أوجه الرعاية الطبية لها ولجميع المرضى بالمستشفى.