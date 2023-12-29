بشعر مجعد ومكياج صاخب.. منة عرفة تحتفل بالكريسماس

خضعت الفنانة الشابة منة عرفة، لجلسة تصوير جديدة احتفالا بقدوم العام الجديد بجانب شجرة الكريسماس.

وظهرت منة عرفة بإطلالة هادئة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش ناعم بلون الأسود مما عكس قوامها الممشوق.

واختارت الظهور بأكثر حرية تاركة خصلات شعرها المجعد منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل عفوي، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

منة عرفة

منة عرفة ممثله مصرية من مواليد 21مارس 1999، اشتهرت بخفة ظلها منذ نعومة اظافرها و تمثليها مع النجم أحمد حلمي في الفيلم الشهير مطب صناعي.

بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام. وجيران السعد، كما شاركت في جميع مواسم سيتكوم راجل وست ستات.