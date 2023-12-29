نازحون ينصبون خيامهم في الأراضي الزراعية بفلسطين (شاهد)

عرضت فضائية “العربية”، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لقطات من أوضاع أهالي قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

وظهر في الفيديو اضطرار النازحين إلى اللجوء إلى الأراضي الزراعية، إذ نصبوا خيامهم في الأراضي الزراعية بـ"دير البلح" بسبب التكدس، وقام مواطن آخر بتحويل سيارته الخاصة إلى منزل متنقل، بعدما تعثر عن وجود خيام لأسرته.

من مسافة الصفر.. القسام والقدس يهزان الأرض المحتلة ويُسقطان طائرة استطلاع للعدو

أعلنت كتائب القسام استهداف طائرة استطلاع من طراز (Skylark- 2) وإسقاطها، بعدما كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج، بالقذائف المضادة للتحصينات، والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس: "قصفنا عدة مناطق محتلة منها، حوليت وصوفا و نير إسحاق برشقات صاروخية مركزة".

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، وقعت إصابات بين 21 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 في قطاع غزة.