تامر عبدالمنعم رئيسًا شرفيًا لمهرجان «كام» للأفلام القصيرة

قامت الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون وهي الجهة المسئولة عن مهرجان "كام" الدولي للأفلام القصيرة بترشيح الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا شرفيا للمهرجان في دورته الثامنة والتي من المقرر إقامتها شهر أبريل المقبل.

وكان المخرج علاء نصر رئيس المهرجان ومؤسسه ورئيس الجمعية قد وقع إتفاق اليوم مع الفنان تامر عيد المنعم بحضور الصحفي محمد ريان رئيس المركز الصحفي للمهرجان وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ومن ناحية أخرى ترأس المهرجان في دوراته السابقة قامات فنية كبيرة "الناقد علي أبو شادي، المخرج محمد عبدالعزيز، الفنان القدير الراحل محمود ياسين، الفنان محمود قابيل، الفنان الراحل سمير صبري، الفنان القدير حسن يوسف، مدير التصوير د. رمسيس مرزوق".

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته الكبيرة بهذا الترشيح وقال : شرف كبير لي أن أترأس الدورة الثامنة من مهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة وأكون ضمن القامات الفنية الكبيرة الذين ترأسوا هذا المهرجان خلال 7 دورات سابقة.

تامر عبدالمنعم

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية يقوم اليوم بتنظيم حفل رأس السنة وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني وبحضور السيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما أن الإدارة المركزية للشئون الفنية أقامت حفل "5000 و 50 سنة عبور" بمناسبة إنتصارات أكتوبر والتي أحياها النجم الكبير علي الحجار والتي أقيمت على مسرح السامر بالعجوزة.