تدريبات خاصة لـ رباعي حراسة مرمى الزمالك

أدى محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي.

وخاض الحراس تدريبات بدنية وفنية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويعاني محمود علاء من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين

