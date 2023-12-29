شاب يتجرد الإنسانية ويشعل النيران بـ3 أطفال ووالدهما بسبب خلافات بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك حادثا مأساوي إثر قيام شاب تجرد من مشاعر الإنسانية وقام باشعال النيران بأسرة كاملة، ما تسبب فى تفحم الأب والزوجة والأطفال الثلاثة.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن الإسكندرية اخطارا يفيد وقوع حريق بمنزل باحد العقارات بمنطقة الجمرك اسفر عن مصر 3 اطفال ووالدهما في حريق بالمنزل وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي اندلع في طابقين علويين من منزل قديم في شارع السوق ، وتجددت النيران لتلتهم الطابق العلوي للمنزل.

وتبين من الفحص نشوب حريق في محتويات شقة، وانتقل منها لطابق أعلاها، والتهمت النيران محتوياتهم بالكامل، حيث اندلعت النيران في أحد الغرف بمنزل قديم، وانتقلت منها لبقية الغرف والسطح العلوي الذي كان يحتوي على قطع خشبية تسببت في تصاعد النيران.

أسفر الحريق وفاة 5 من سكان العقار، ووقوع إصابات بين السكان، بعضهم في حالة خطيرة.

كشف شهود العيان للنيابة أنهم حاولوا إخراج السكان من العقار، ولكن النيران اكتسحت الممرات الداخلية لسلم العقار، ما منعهم من الوصول إلى السطح لإنقاذهم، وعندما وصلت قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق بالكامل وبعدها خرج الضحايا جثث هامدة.

وأوضح شهود عيان، أن المتوفى وزوجته وأبنائه الثلاثة، ليسوا من أهل الحي، إنما ضيوف حضروا للإقامة لدى ذويهم – بسبب تعثر الظروف – وتمت إقامتهم في غرف مسقوفة بالخشب أعلى العقار محل الواقعة والذي كانت تسكنه أقارب المتوفى.

امرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي وإرفاق التقرير خبراء الأدلة الجنائية وسماع أقوال شهود عيان الواقعة ومواجهة المتهم بإشعال النيران في المنزل والتصريح بدفن الجثامين، بعد الانتهاء من ورود تقارير الطب الشرعي.

وأصدرت جهات التحقيق المعنية، قرارا بالتصريح بدفن جثامين الخمسة المتوفيين وهم، خالد بيومي في العقد الرابع من العمر وزوجته مريم محمد، ربة منزل واولادهما أحمد 17 سنة طالب و نور 13 سنة طالب ورقية 10 سنوات طالبة

كما امرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة أن وجدت وحبس المتهم بإشعال النار في المنزل وعرضه على الطب النفسي وسؤال المصابين.