هيئة الرعاية الصحية بأسوان تنظم دورة تدريبية للمهارات الأساسية للإنعاش القلبي

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان دورة تدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على المهارات الأساسية للإنعاش القلبى.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان بأن الدورة التدريبية التى أقيمت بإشراف من الدكتورة هدايه محمود ياسين مسئول التدريب بأسوان التدريبات بمقر مركز التدريب التابع لمستشفى أسوان التخصصى إستهدفت فئات الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.

لافتاً بأن البرنامج التدريبى تناول تدريبات نظرية وعملية على أساسيات الإنعاش القلبى ، وأشرف عليها مدربون معتمدون من جمعية القلب الأمريكية AHA.

وذلك فى إطار سعى هيئة الرعاية الصحية لتطوير أداء مقدمى الخدمة الطبية ، وإستكمالا لمعايير التسجيل والإعتماد الطبى وذلك وسط متابعة من الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل ، وحياة كريمة بوزارة الصحة .