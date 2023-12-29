تداول 13 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر،اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و929 شاحنة بضائع و206 سيارة .

حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامةومتنوعة، و549 شاحنة بضائع و200 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع عامةومتنوعة 380 شاحنة بضائع و6 سيارات .



ويستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وتغادرالميناء العبارة امل و استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة و امل وغادرت الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1710 طن بضائع عامةومتنوعة و263 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية2 متجهة الي جدة



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكبا بموانيها.



وفى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات.