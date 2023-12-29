استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد أخطر البؤر الإجرامية ، والتي تضم 11 عنصرا من العناصر شديدة الخطورة الإجرامية ، وتخصص نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة الدقهلية .



تفاصيل مصرع زعيم تشكيل عصابي خطير بالدقهلية



وبالفحص تم تحديد مكان اختباء زعيم تلك البؤرة الإجرامية أحد العناصر شديدة الخطورة ، والذي سبق اتهامه فـى 11 قضية من بينها مخدرات، سلاح أبيض، إطلاق أعيرة نارية، مخدرات وسلاح ناري، سرقة بالإكراه، سرقة دراجة نارية، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى جناية شروع فى قتل، وضبطه وإحضاره فى 4 قضايا مخدرات وسلاح ناري، سرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

تم استهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بحوزته على بندقية آلية و2خزينة، طبنجة، عدد من الطلقات، 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.