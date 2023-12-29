مطار مرسي علم يستقبل 24 ألف سائح من 13 جنسية

يستقبل مطار مرسي 121 رحلة طيران سياحية من مطارات أوروبا تقل حوالي 24 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة لقضاء احتفالات رأس السنة واعياد الميلاد المجيد بفنادق مرسي علم حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 121‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 24 ألف سائح من 13 جنسية أجنبية على راسهم ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك لقضاء احتفالات رأس السنة واعياد الميلاد المجيد بفنادق مرسي علم.

وكشف عثمان في تصريحات صحفية أن فريق من العلاقات العامة، استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

لافتا إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لتجهيزات احتفال رأس السنة وعمل برامج خاصة وفقرات متنوعة خاصة برأس السنة.