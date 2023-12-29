5 مليارات دولار غرامة على جوجل لتتبع مستخدمي وضع التصفح المتخفي

في عام 2020، تعرضت شركة جوجل لدعوى قضائية اتهمتها بتتبع أنشطة مستخدمي كروم حتى عندما كانوا يستخدمون وضع التصفح المتخفي. والآن، بعد محاولة فاشلة لرفضها، وافقت الشركة على تسوية الشكوى التي طالبت في الأصل بتعويض قدره 5 مليارات دولار. ووفقا لرويترز وواشنطن بوست، لم يعلن أي من الطرفين عن تفاصيل التسوية، لكنهم وافقوا بالفعل على الشروط التي سيقدمونها إلى المحكمة للموافقة عليها في فبراير.

وعندما رفع المدعون الدعوى، قالوا إن جوجل استخدمت أدوات مثل منتج التحليلات والتطبيقات والمكونات الإضافية للمتصفح لمراقبة المستخدمين. لقد اعتقدوا أنه من خلال تتبع شخص ما على وضع التصفح المتخفي، كانت الشركة تجعل الأشخاص يعتقدون خطأً أن بإمكانهم التحكم في المعلومات التي يرغبون في مشاركتها معها. في ذلك الوقت، قال متحدث باسم جوجل إنه على الرغم من أن وضع التصفح المتخفي لا يحفظ نشاط المستخدم على أجهزته، إلا أنه لا يزال بإمكان مواقع الويب جمع معلوماته أثناء الجلسة.

قدم المدعون في الدعوى رسائل بريد إلكتروني داخلية يُزعم أنها أظهرت محادثات بين المديرين التنفيذيين في Google تثبت أن الشركة تراقب استخدام متصفح التصفح المتخفي لبيع الإعلانات وتتبع حركة مرور الويب. اتهمت شكواهم Google بانتهاك قوانين التنصت الفيدرالية وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا، وكانت تطلب ما يصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم متضرر. وزعموا أن الملايين من الأشخاص الذين كانوا يستخدمون وضع التصفح المتخفي منذ عام 2016 قد تأثروا على الأرجح، وهو ما يفسر الأضرار الهائلة التي كانوا يطلبونها من الشركة. من المحتمل أن تكون جوجل قد وافقت على تسوية مبلغ أقل من 5 مليارات دولار، لكنها لم تكشف بعد عن تفاصيل حول الاتفاقية ولم تعد بعد إلى موقع Engadget ببيان رسمي.