الأمن يضبط 182 قطعة سلاح نارى خلال حملة الداخلية لضبط الأمن

وسعت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملاتها على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المخدرات وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط ( 182قطعةسلاح نارى بحوزة 156متهم).. وذلك على النحو التالى :(12) بندقية آلية .بندقية رصاص .(29) بندقية خرطوش .(9) طبنجات .(131) فرد محلى .(501) طلقة مختلفة الأعيرة .(15) خزينة متنوعة.(233) قطعة سلاح أبيض .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بالإسكندرية، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 5 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 4عناصر إجرامية تخصصنشاطهم الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمى شرطة (الدخيلة، ثالث المنتزه) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:-



ضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات تجارتهما غير المشروعة").



(عاطل "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة الدخيلة..وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيشوزنت 6 كيلو جرام–3 زجاجات بها زيت حشيش وزنت 3 لتر - كمية من خامات وأدوات تصنيع مخدر الحشيش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.. وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– 10آلاف قرص مخدر لعقار "ترامادول– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"). بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,100,000)مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

في سياقٍ مُتصل، تمكنت أجهزة الوزارة في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية)..كذا ضبط(بندقية آلية–بندقية خرطوش – 3 فرد محلى-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).