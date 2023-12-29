دواعي أمنية تُلغي حفل محمد منير ومسار إجباري

أعلن الكينج محمد منير، تأجيل حفل رأس السنة 2024، والذي كان مقرر إقامته يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر، ويشاركه الغناء خلاله فرقة مسار إجباري ومطرب الراب عفروتو .

ونشر محمد منير بيان الشركة المنظمة للحفل عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، والذي تضمن الآتي:«حرصًا على سلامة الحضور تم تأجيل الحفل لدواعي أمنية واحترازية نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتوقعات حالة الطقس، وبناءً على تعليمات الجهات الأمنية المختصة والخارجة عن إرادتنا».

وأضاف البيان:« قرر القائمين على الحفل بالتنسيق مع الفنانين تأجيل الحفل المنتظر ضمن احتفالات رأس السنة والذي كان مقرر إقامته مساء الاحد 31 ديسمبر في ايفوريا بالسادس من أكتوبر، وذلك حفاظًا على الحضور الجماهيري الكبير الذي بادر بحجز تذاكر الحفل وكل الضيف الكرام ».

واختتم بيان التأجيل:« سوف يتم بموافاتكم بتجديد موعد جديد للحفل في أقرب وقت ممكن، وبذلك سيتم استرجاع التذاكر المباعة من خلال شركة تذكرتي بالإتصال على الخط الساخن، متمنين لكم السلامة والأمن ».

حفل محمد منير

آخر أعمال الكينج محمد منير

طرح محمد منير آخيرًا أغنية جديد بعنوان "يا فلسطيني" لدعم أهل غزة، وهي من تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف.

وقال الكينج خلال تصريحات صحفية، أنه دائما يناصر الأشقاء فى فلسطين وقدم من قبل عدة أغان تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التى هى قضية كل عربى، واليوم ووسط هذه الظروف التى يشهدها العالم «لا أملك غير حنجرتى أساندهم بها و ينصر دينك يا فلسطينى».