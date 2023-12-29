محمود علاء يواصل برنامجه التأهيلي في "الجيم"

خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

ويعاني محمود علاء من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك في أقرب وقت.

وخاض " شيكابالا " بالأمس تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال .

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية مكثفة للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خاصة بعد العودة من فترة الراحة التي استمرت لمدة أسبوع عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين في مران اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.



