"التنمية الشبابية" برأس سدر تكرم فريق الجمباز

كرم مركز التنمية الشبابية براس سدر بجنوب سيناء، فريق الجمباز بالمركز لتفوقه الرياضى و لمشاركتة المتميزه والظهور بمظهر مشرف في الأفتتاحات القوميه بمدينة راس سدر.

والتي تمت بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ومحمد فتحي توفيق وكيل الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة أن المحافظ يقدم دعمه الكامل لأبناء المحافظة من المتميزين في مختلف المجالات الرياضية والدراسية والثقافية وغيرها.

لافتاً إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المواهب والمتميزين في مختلف المجالات.

وقام بتكريم الفريق حسام مصطفى مدير المركز، وبحضور دنيا أشرف مدربة الفريق .